SERINO, DOMANI VECCHIONE E PUOPOLO INCONTRANO ELETTORI E SIMPATIZZANTI DI FORZA ITALIA IN VISTA DEL VOTO ALLE REGIONALI

Le elezioni regionali in Campania ormai sono alle porte. I candidati di Forza Italia Anna Maria Vecchione e Giovanni Antonio Puopolo hanno fissato un incontro con elettori e simpatizzanti per domani, giovedi 17 settembre con inizio alle 19.00 presso la struttura Green Food, alla Località Monte Terminio, Strada provinciale 574, n.144. Sarà l’occasione per illustrare i programmi su cui si è fondata la campagna elettorale dei due candidati alle regionali. Il commento di Anna Maria Vecchione: “Ho inteso organizzare questo incontro pubblico per discutere con la gente, con gli elettori. Abbiamo le idee chiare per costruire un risultato che possa valorizzare gli sforzi messi in atto nel corso di questa difficile campagna elettorale. Voglio spiegare a cittadini ed elettori i temi della mia candidatura e le iniziative per proporre una ventata di novità per il governo della Regione Campania. Una battaglia per dire basta al centrosinistra e per rilanciare l’impegno di Forza Italia al servizio dei cittadini”.

adsense – Responsive – Post Articolo