SERINO. “Il nostro saluto a Francesco Luciano detto Ciccariello”

Come ormai tutti sapete è venuto a mancare nella terapia subintensiva di Malattie infettive a 78 anni Francesco Luciano di Serino, per tutti noi “Ciccariello” anima e custode della Mascherata Serinese e delle tradizioni locali. Il suo quadro clinico era preoccupante, ma abbiamo sperato fino all’ultimo che potesse tornare col suo sorriso e i suoi modi a noi cari. È nostro dovere come amministrazione e come amici il ricordo di un uomo buono e onesto, una morte che comunque ci lascia senza parole. Si tratta, tra l’altro, del primo decesso di una persona risultata positiva al Coronavirus nella nostra comunità. Siamo tutti raccolti in silenzio e preghiera per il nostro caro Francesco. Nei nostri cuori e nelle nostre memorie restano i ricordi indelebili del suo grande contributo per la nostra comunità, in cui ha sempre coltivato e promosso i valori autentici della tradizione. E sapremo, come amministrazione, onorare la sua memoria. Questo virus davvero non dà scampo, quindi non possiamo non invitare tutti nuovamente a comportamenti responsabili, semplici ma doverosi. Seguiti con criterio eviteranno qualsiasi brutta notizia. (Comunicato Stampa)

adsense – Responsive – Post Articolo