SOLOFRA. Domenica si apre il Carnevale Solofrano

Domenica 9 Febbraio si aprirà ufficialmente l’edizione 2020 del Carnevale Solofrano. Un programma quanto mai ampio e ricco di appuntamenti, quello messo in campo dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco Solofra, per un appuntamento che ogni anno incrocia un crescente favore da parte della cittadinanza attraendo, importanti flussi anche dalle comunità limitrofe, e che quest’anno vedrà rifiorire l’antica tradizione del carro allegorico che dopo molti anni tornerà a sfilare per le strade cittadine.

Di seguito le dichiarazioni del sindaco Michele Vignola: «Anche quest’anno abbiamo rinnovato la partnership per il Carnevale solofrano con l’instancabile e sempre efficiente Proloco Solofra.

Abbiamo voluto arricchire quest’evento, sempre molto partecipato nella nostra Città, con un calendario più ampio ed una proposta molto articolata che alterna sfilate di carnevale a feste e spettacoli di circensi.

Abbiamo coinvolto alcune delle associazioni che rappresentano il grande Carnevale Princeps Irpino qui a Solofra come la Mascarata di Rivottoli di Serino, la Quadriglia di Pago Valle Lauro, la Tarantella di Montemarano e il Ballo ‘o ndreccio di Forino.

Faremo arrivare nel centro città un vero e proprio circo, il divertentissimo Kinder Circus con il clown Bistecca ed ancora il grande raduno, che si ripete ormai da anni, con la sfilata dei carri di Carnevale.

Tantissimi i cittadini e tante le associazioni del territorio, sempre molto attive nel sociale, che daranno vita a spettacoli unici come la Presentazione del Carro della Città di Solofra, la festa di Carnevale per Bambini e lo spettacolo “E’ turnato Carnevale”.

A loro va anche il mio personale ringraziamento per quella che si prospetta la festa di Carnevale più bella di sempre!»

Di seguito l’intero programma di Carnevale Solofra 2020:

Domenica 9/02 Ore 10.00 “Carnevale Princeps Irpino” gruppi di carnevale, intrecci danzanti e animazione per le vie del centro cittadino.

Domenica 16/02 Ore 10.00 Presentazione e sfilata del carro Frozen con gruppi in maschera ed animazione per le vie del centro cittadino.

Venerdì 21/02 Ore 17.30 Grande Raduno e sfilata con carri allegorici, gruppi in maschera e animazione per le vie del centro cittadino.

Sabato 22/02 Ore 17.30 Festadi Carnevale per bambini presso il Centro Giovanile Giuseppe Marello.

Kinder Circus! Spettacoli di circo tradizionale con il clown Bistecca! nel circo di che sarà allestito in via Casapapa nell’area adiacente alla scuola Elementare. Sabato 22 – Spettacoli Ore 17.00 e ore 18.30 Domenica 23 – Spettacoli Ore 11.00, ore 16.30 e 18.00 Lunedì 24 – Spettacoli Ore 17.000, ore 18.30 e 20.00 con “E’ turnato Carnuvale” Miro Perfomers.

Martedì 25 Ore 15.00 Chiusura del carnevale solofrano con sfilata del carro allegorico Frozen, animazione e gruppi in maschera per le vie del centro cittadino.



