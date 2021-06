LAURO. Il teatro, l’arte nobile riparte dal 15 giugno nel cortile del Palazzo Pignatelli

Si riparte. Dopo il forzato periodo di chiusura, l’arte rifiorisce in ogni sua forma. Il teatro, l’arte nobile riparte dal 15 giugno nel cortile del Palazzo Pignatelli a Lauro con un laboratorio estivo. “Sono orgoglioso di portare avanti il laboratorio teatrale in questa meravigliosa terra, esordisce il direttore Nicola Le Donne, di tenere duro nonostante le tante difficoltà legate alla questione covid. Il teatro – continua Le Donne – ritorna al centro del nostro progetto, i nostri corsi terranno conto delle normative e delle limitazioni ma è giusto tornare a fare teatro soprattutto in territori come i nostri. Theater Summer Camp nasce oggi e diversamente dal Laboratorio teatrale Pedagogico avrà un percorso più smart e più adattabile alle esigenze estive dei fruitori. Per noi è importane il percorso e mai il risultato finale, così termina l’attore Nicola Le Donne. Allora cosa aspettare il Laboratorio estivo sta ripartendo.

