I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri 5 gennaio, sono intervenuti a Moschiano, in località Cantato, oltre il Santuario della Madonna della Carità, e a Taurano, per un vasto incendio di bosco. A causa del forte vento, le alte lingue di fuoco hanno minacciato alcune abitazioni del posto, le quali sono state fatte evacuare a scopo precauzionale. Il presidio dei Vigili del Fuoco, è continuato per tutta la notte e continua ancora per il monitoraggio dell’evento.

