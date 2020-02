I Carabinieri della Compagnia di Baiano indagano circa il ritrovamento in una busta contenente pistola con silenziatore e munizioni all’interno del giardino della casa comunale. Il ritrovamento avvenuto alcuni giorni fa ha fatto scattare immediate verifiche per individuare il proprietario è soprattutto se l’arma è stata utilizzate in fatti di sangue.

