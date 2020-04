Stamattina il paziente del piccolo comune del Vallo di Lauro che nei giorni scorsi era risultato positivo al coronavirus ed era in quarantena obbligatoria a casa è stato trasportato all’ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche. L’uomo in preda ad una crisi respiratoria ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari e probabilmente sarà aiutato da respiratori artificiali.

adsense – Responsive – Post Articolo