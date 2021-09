Si è Smarrito un cane (vedi foto) in Via Fraconia a Taurano. Chiunque lo avvistasse è pregato di segnalarlo al proprietario al seguente recapito telefonico: 331 78 38 616 oppure su Facebook Nunzia Carmine Romano.

L’animale ha fatto perdere le sue tracce in zona montana di Taurano, nelle vicinanze del ristorante “Antica Freconia”.

