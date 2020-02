Taurano. Il sindaco Salvatore Maffettone: “Giovane messo in quarantena perché giunto da Codogno”.

Come anticipato dalla nostra testata in un altro articolo oltre alla coppia di Lauro messa in quarantena dal sindaco Antonio Bossone, così come previsto, anche il primo cittadino di Taurano, Salvatore Maffettone, ha confermato che nel suo paese c’è un altro caso di arrivo da Codogno, focolaio del Coronavirus in Italia, di un suo concittadino che ha lasciato il paese Lombardo senza autorizzazione. Maffettone afferma: “Abbiamo quindi applicato il protocollo previsto dal ministero mettendo in quarantena l’uomo è chi è stato in contatto con lui. Ribadisco però che si tratta solo di prevenzione e che il cittadino tauranese non presenta sintomi per il momento. Ho inoltre annullato le iniziative del Carnevale, perché prevenire è sempre meglio di curare”.

