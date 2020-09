TAURANO. Si stacca dalla montagna grande masso e finisce in strada. Evitata una tragedia

Nel pomeriggio odierno sulla Taurano -Monteforte si è staccato dalla montagna un grosso masso che è caduto sulla carreggiata. Solo per mera fortuna si è evitata una tragedia, solo qualche istante prima erano passati alcuni veicoli. Immediato l’intervento delle autorità locali, con il sindaco Maffettone in testa, per mettere in sicurezza l’area. Le stesse autorità hanno immediatamente allertato gli enti responsabili della strada per adottare gli opportuni provvedimenti onde evitare pericoli per il futuro.

