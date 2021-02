100 DI QUESTI GIORNI.Mugnano del Cardinale.Compie 40 anni Andrea Schettino,gli auguri.

Non poteva passare inosservata la notizia che già circolava da giorni a Mugnano e dintorni, ebbene si, è stata la famiglia, in particolare la sorella Cristina, poche ore fa ad ufficializzare il grande evento e a fare gli auguri: oggi il dottor Andrea Schettino ha compiuto i suoi primi 40 anni. Gli auguri giungono da ogni dove per questo uomo straordinario, sempre disponibile e sorridente che per 40 anni non ha fatto altro che occupare sistematicamente il cuore di tutti e che per altri cento farà lo stesso. Tantissimi Auguri Andrea di Buon Compleanno !!!

adsense – Responsive – Post Articolo