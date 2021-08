MUGNANO. Santa Filomena in piazza Umberto I. Foto

Questa sera in piazza Umberto I è stata esposta, alla venerazione dei fedeli, la Statua miracolosa di Santa Filomena. Il Rettore don Giuseppe Autorino ha celebrato la messa solenne alle 20. Al termine della Celebrazione Eucaristica si è tenuto lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e dopo Santa Filomena è stata riportata nel Santuario. Si è conclusa così una giornata di festa, iniziata con la Celebrazione delle 6.30, che ha visto l’ arrivo a Mugnano di tanti fedeli provenienti da vari paesi.

Ecco l’ omelia

“Come santa Filomena siamo chiamati a dire un sì chiaro e sincero a Cristo! Noi siamo i custodi di un corpo santo, di una grande spiritualità e come popolo privilegiato dobbiamo cercare di seguire l’esempio della nostra Santina. Santa Filomena non cede al potere, resta coerente all’amore del Signore. Anche noi quotidianamente siamo chiamati a fare delle scelte con coerenza e benevolenza per essere cristiani credibili che sanno testimoniare tutti i giorni la loro fede. Siamo chiamati ad essere costruttori di un’oasi spirituale per sostenere la fede di ciascuna persona a Mugnano e nel mondo. Il Signore scrive la storia di ognuno di noi, ma ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Santa Filomena vive nella spiritualità di chi s’impegna a seguire il suo esempio per giungere tra le braccia di Dio.

Ora sogniamo insieme, le autorità civili e religiose collaborino sempre di più, tutta la Comunità apporti idee e progetti per diffondere la devozione alla nostra amata Santina”.

(Don Giuseppe Autorino)

