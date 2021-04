BASSA IRPINIA.Raccolta fondi per ripulire l’ambiente sui monti e a valle.

L’attivissimo gruppo “Ripuliamo il Mandamento” da poco costituitosi sta programmando diverse iniziative utili finalizzate alla tutela e alla pulizia delle aree incluse nel Parco del Partenio e a valle dove purtroppo sono frequenti sversamenti,tagli abusivi e roghi. Tra le iniziative più importanti in programma i giovani hanno attivato una raccolta fondi che consentirà loro di dotarsi di strumenti utili per l’organizzazione di giornate ecologiche e per controllare le aree a rischio. Per poter contribuire basta cliccare qui su DONAZIONE

