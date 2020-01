Calcio. Sette gol dell’Avellino nell’amichevole con il Carotenuto, in prova il 2002 De Francesco.

di Redazione sportiva

L’Avellino batte 7-0 il Carotenuto, team militante in Promozione e a soli 2 punti dai play off dopo la vittoria contro la capolista Saviano. Ex biancoverdi che non si dimenticano nella squadra di Mugnano del Cardinale, il tecnico Biancolino e Iacovacci alla dirigenza. Entrambe le squadre fanno riferimento allo sponsor tecnico Magma di Maurizio Sole. I gol sono stati messi a segno da Micovschi (doppietta), Karic (doppietta), Parisi, Rossetti e Alfageme. Capuano come formazione iniziale ha proposto Tonti tra i pali, Njie, Zullo e Illanes in difesa, Celjak e Parisi esterni, in mezzo al campo De Marco, Di Paolantonio e Silvestri, in attacco Albadoro e Micovschi. In prova con la compagine avellinese il 2002 Francesco De Francesco, ex Primavera Ternana. Non è sceso in campo l’esterno Bertolo, da stamattina in Irpinia per la firma. Proviene dal Picerno.