Mugnano – Comunicato ufficiale del Santuario

Domani, nel giorno di Pasqua ci sarebbe stato il grande annuncio, la nomina del nuovo Rettore del Santuario di Santa Filomena, ma la stampa ha diffuso in anticipo la notizia.

Vi riportiamo il comunicato ufficiale e completo rilasciato dal Santuario.

” ANNUNCIO UFFICIALE Mercoledì 31 marzo 2021 è stata effettuata la nomina ufficiale del nuovo Rettore del Santuario. Siamo rimasti sorpresi ma felici di apprendere che non ci saranno uno ma due nuovi Rettori assegnati al Santuario di Santa Filomena: Monsignor Pasquale Capasso, Vicario Generale della Diocesi di Nola, che si occuperà di tutte le questioni legali e amministrative, e Don Giuseppe Autorino, che sarà il responsabile della gestione quotidiana del Santuario e lavorerà a stretto contatto con Marie Burns, Direttore dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena per continuare a portare avanti la devozione. Continuerà inoltre la sua opera pastorale in entrambe le parrocchie di Mugnano del Cardinale. Suor Paz e Suor Marichu, Suore delle Figlie di Maria Madre della Chiesa, dalle Filippine, sono sicure di rimanere al Santuario. Continueremo e porteremo avanti tutto il ​​lavoro che Monsignor Giovanni Braschi ha fatto in questi ultimi 37 anni”.

