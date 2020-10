MUGNANO DEL CARDINALE. Aperte le iscrizioni al Catechismo

“Carissimi genitori dei bambini della Prima Comunione vogliamo con attenzione e responsabilità riprendere il nostro cammino di catechesi con modalità sicuramente diverse dagli altri anni, che ci chiedono di poter mantenere delle regole da rispettare per gli arrivi in chiesa, per la permanenza del tempo di catechesi e per l’uscita di tutti i bambini.

Luogo del catechismo: chiesa dell’Ascensione

Giorno e ora: Ogni sabato dalle 15.30 alle 16.30

Disposizioni dei bambini in gruppi da 10 circa

I genitori arriveranno davanti al cancello della chiesa con la macchina, lasceranno il bambino/a all’animatore che fa accoglienza, e poi andranno via.

Per l’uscita si muoveranno dal primo gruppo fino all’ultimo gradualmente, mentre i genitori attenderanno i figli tra la terrazza della chiesa e l’ingresso sulla strada.

Vi chiediamo la massima disponibilità e pazienza in questo tempo storico particolare.

L’ISCRIZIONI AL CATECHISMO

deve essere fatta da tutti i genitori attraverso la compilazione di un modulo online cliccando sul link sottostante:

https://forms.gle/4qUSMifHwDtsubif7

Con affetto il parroco

Le Catechiste

Gli animatori di AC

