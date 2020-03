Mugnano del Cardinale. Coronavirus. La solidarietà degli alunni dell’istituto comprensivo “Manzoni”

Spuntano come i fiori a primavera, i messaggi di speranza e positività realizzati con creatività dagli alunni dell’I.C A.Manzoni di Mugnano del Cardinale. Protagonisti di un’iniziativa, che li ha impegnati nella realizzazione di cartelloni, lenzuola, dove fanno bella mostra “gli arcobaleni della speranza”. Da mani e cuori è partito un appello, per reagire con entusiasmo all’emergenza Coronavirus. Un percorso portato avanti da molte scuole, unite nella solidarietà, al quale hanno partecipato tante famiglie,alle quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Un pensiero, che stringe come un abbraccio virtuale il nostro Paese dal Sud al Nord, perché insieme “TUTTO ANDRÀ BENE “.

