MUGNANO del Cardinale. Nessun positivo nella famiglia indicata dalla signora Maria Grazia nella sua richiesta di aiuto

Circa le dichiarazioni inviateci dalla signora Maria Grazia di MUGNANO del Cardinale, nell’articolo dal titolo “Il drammatico appello di una mamma con 3 figli. Aiutatemi vi prego”, in cui faceva richiesta di aiuto, essendo positiva al COVID, e nella quale dichiarava quanto segue: “di fronte casa mia è morta una signora per COVID, anche se aveva altre patologie, adesso il figlio ha il COVID e anche il papà, ieri sera cosa vengo a sapere che l’Asl è andata a fare i tamponi”, la famiglia in questione smentisce categoricamente che propri familiari siano positivi al COVID.

adsense – Responsive – Post Articolo