Mugnano del Cardinale. Oggi inizia il Triduo in onore della Patrona

Mugnano – Oggi inizia il Triduo in onore della Patrona

Oggi alle ore 19, come consuetudine, inizia il Sacro Triduo in onore di Maria SS delle Grazie che culminerà domenica con la celebrazione della Messa Solenne alle ore 10. Il Comitato Festa ha dichiarato :

“Quest’anno più che mai strimgiamoci attorno alla nostra amatissima Patrona ed onoriamo degnamente, soprattutto in presenza ed in preghiera, il Programma Religioso previsto dal Rettore del Santuario. VIVA MARIA Sempre! “VIVA MARIA Sempre! “

adsense – Responsive – Post Articolo