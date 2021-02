MUGNANO. Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Proroga sospensione attività didattica in presenza Scuola secondaria superiore Liceo scientifico “Nobile Amundsen”.

Prorogata per un’altra settimana la chiusura del liceo Scientifico a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco l’ordinanza del sindaco Napolitano.

“IL SINDACO, Visti i DPCM sinora adottati in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid_19;

Considerato che l’I.S.I.S. Nobile Amundsen la cui sede principale è ubicata nel comune di Lauro, ha sedi distaccate nei comuni di Marzano di Nola, Avella e Mugnano del Cardinale;

Vista la precedente ordinanza sindacale del 29.01.2021 con la quale è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza presso il Liceo scientifico Nobile Amundsen – sede di Mugnano del Cardinale – fino al 6 febbraio 2021;

Letta la nota del Dirigente dell’istituto Nobile Amundsen in data 05.02/2021 prot. 759 con la quale sono state rappresentate difficoltà di ordine didattico-organizzativo per la ripresa delle attività in presenza a decorrere dal giorno 08 febbraio p.v. ed è stato espressamente richiesto di uniformarsi nell’adozione di ordinanze di rinvio del rientro in presenza in tutti i plessi dell’istituto;

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di consentire all’autorità scolastica di predisporre i necessari provvedimenti organizzativi interni, adottare misure idonee a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell’inizio dell’attività didattica in presenza presso il liceo scientifico Nobile Amundsen con sede in Mugnano del Cardinale, in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene, in ogni caso, preservato con la didattica a distanza;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Fatta salva ogni eventuale diversa disposizione sopravvenuta ORDINA la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza presso il Liceo scientifico Nobile – Amundsen, sede di Mugnano del Cardinale, fino al 13 febbraio 2021;

DISPONE

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

2) che venga trasmessa alla Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico comunale per quanto di rispettiva competenza;

3) che venga trasmessa alla Direzione Didattica dell’Istituto Nobile Amundsen, alla Prefettura ed all’ASL di Avellino – Direzione;

Ai sensi della L. N. 241/90 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Salerno, entro il termine di 60 gg ; – al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni”.

