Mugnano – Festeggiamenti religiosi per Maria Santissima delle Grazie

Dal 2 al 22 luglio la magnifica statua raffigurante la Madonna delle Grazie resterà collocata ai piedi dell’ altare maggiore per dare a tutti i fedeli l’opportunità di renderle omaggio. Quest’ anno i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima delle Grazie non si terranno a causa della pandemia in atto. Il programma religioso prevede per il 2 luglio, giorno della festa patronale, che le messe saranno celebrate alle 10 – 12 e alle 19. Nei giorni 8, 9 e 10 sarà celebrato il triduo. Domenica 11 luglio alle ore 20 la Celebrazione Eucaristica sarà celebrata in piazza Umberto I. Il 12 luglio concelebrazione presenziata dal Rettore alle ore 10.Il 22 luglio al termine della messa delle 20 ci sarà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

adsense – Responsive – Post Articolo