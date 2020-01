Mugnano. Gli sequestrano arma per una presunta minaccia, al riesame l’avvocato difensore fa valere le proprie motivazioni

Stamattina il tribunale di Avellino in funzione di tribunale del riesame ha annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pm in data 7.01.2020 ed avente ad oggetto un arma da fuoco, sequestrata dai C. C. DI BAIANO ad A.T. Di Mugnano del Cardinale in data 4.01.2020.

L’uomo era stato denunciato da un suo conoscente per minaccia aggravata dall’uso della pistola.

All’udienza celebratasi stamattina il difensore dell’uomo, l’avvocato penalista Pasquale Gatta di Avella facendo leva sull’assenza di ageduata motivazione sottesa al provvedimento oltre che sull’assenza di fumus in ordine al delitto contestato ha ottenuto l’annullamento del provvedimento con conseguente restituzione dell’arma all’avente diritto.

