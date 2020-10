Mugnano. La chiusura di American Bar, la solidarietà di Fratelli d’Italia

A seguito delle ultime informazioni raccolte a mezzo stampa social, abbiamo appreso del provvedimento di chiusura riguardante la nota impresa commerciale American Bar di Mugnano del Cardinale. Tale provvedimento arriva a seguito di una anticipata apertura del locale di una manciata di minuti. In relazione, chiaramente, ai noti e recenti provvedimenti della regione Campania, per la lotta al Coronavirus Covid 19. Restiamo, letteralmente,allibiti a fronte di ciò. Condanniamo, contestualmente alla nostra solidarietà per l’azienda Patriciello, tali perentori provvedimenti. Considerandoli,assolutamente, anacronistici,inutili,pericolosi e deleteri. Restiamo basiti e stupiti. Arrivano solo ora,appena concluse le elezioni. Come mai? Senza timore di poter essere additati,come ultimamente è di moda inflazionata, negazionisti, ravvediamo solo dannosità. Soprattutto per quelle imprese, sottoposte, ulteriormente,a pesante crisi. Solidarietà totale,quindi, a tutte le imprese commerciali. Con l’auspicio e l’augurio di poter tornare, come e meglio di prima,a rendere bella ed importante la nostra Italia.

