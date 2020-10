Mugnano: il Liceo Nobile-Amundsen riparte in sicurezza

Dopo una prima fase in cui le lezioni sono state svolte in modalità DDI (Didattica Integrata), il prestigioso Liceo di Mugnano del Cardinale è partito con le lezioni in presenza e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

La scuola è stata fornita di scanner per la temperatura e le classi più numerose sono state divise in modo da garantire le migliori condizioni di salubrità.

La ripresa delle attività dell’Istituto mugnanese è stata accolta con soddisfazione sia dai ragazzi che dai loro genitori. I quali si sono dichiarati contenti della scelta a suo tempo effettuata non solo per l’alta e indiscutibile qualità formativa raggiunta e consolidata ma anche perché i ragazzi che si recano in tale Liceo, non essendo costretti a servirsi di mezzi pubblici, più o meno affollati, sono meno esposti ai rischi di contagio che tali trasferimenti potrebbero comportare.

I docenti, tuttavia, consigliano ai ragazzi di rispettare le norme e i comportamenti anticontagio anche al di fuori dell’ambito scolastico.

adsense – Responsive – Post Articolo