MUGNANO.Piano di Zona A6,bonus per persone con disabilità,ecco come inoltrare la richiesta

Si pubblica l’Avviso per la manifestazione di interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92, anche non grave, residenti nei comuni afferenti l’Ambito territoriale A6.

La domanda compilata e firmata, con allegata la certificazione ISEE socio-sanitaria e documento di riconoscimento, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica mugnanoa6@virgilio.it o presso la sede dell’Ambito in via Campo, Mugnano del Cardinale, previo appuntamento telefonico al numero 081/18498552, entro il 15 Maggio 2020.

La modulistica è disponibile cliccando qui www.ambitoa6.it

