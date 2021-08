Oggi 31 Agosto 2021 ci sarà l’accensione e la benedizione della nuova lampada ad olio che arde dinanzi al sacro altare di S. Filomena. Alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa e al termine in piazza Umberto I si terrà la cerimonia per la nuova lampada. Il Rettore ha dichiarato: “Vi aspettiamo per pregare insieme e affidarci alla nostra testimone di Cristo, Santa Filomena” .

