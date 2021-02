MUGNANO. San Pietro a Cesarano, i colpi lancinanti inferti all’ambiente. FOTO

Gli incivili di turno, che operano oramai da anni nel “Parco del Partenio” e che meriterebbero un’estinzione di massa, hanno inferto un duro colpo in zona “Litto – San Pietro a Cesarano”. Rifiuti di ogni genere abbandonati ovunque: nelle gole, nelle scarpate, in pianura, in collina e talvolta fino ad alta quota rendono i luoghi inguardabili, impraticabili e anche pericolosi. Di seguito vi mostriamo l’ennesima raccolta fotografica che documenta questo scempio e vi proponiamo una serie di quesiti a cui non è stata ancora data una risposta concreta. Quali potrebbero essere gli interventi risolutivi per contenere o ridurre notevolmente il fenomeno ? Potrebbe essere utile l’adozione di guardie ambientali a supporto dei Carabinieri Forestali ? Oppure l’installazione di videocamere ? Oppure basterebbe inasprire le pene con multe di migliaia di euro o con il carcere duro ? Ci sarà mai una risposta a queste domande ? Intanto si può sicuramente fare il solito appello ai cittadini affinché si trasformino in sacerdoti del buon senso civico e dell’educazione ambientale da diffondere nelle famiglie e nelle scuole. La situazione è sempre più insostenibile sia dal punto di vista ambientale che sanitario.

