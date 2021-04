MUGNANO.Somministrate ieri 208 dosi di vaccini,si procede a ritmo serrato.

A fare il punto della situazione per il Centro Vaccinale attivo a Mugnano del Cardinale è Fulvio Litto, consigliere comunale ed infermiere impegnato in prima linea. Litto è soddisfatto per l’impegno di tutto il personale sanitario che nella giornata di ieri ha somministrato 208 dosi, un vero e proprio record. Il consigliere infermiere è in stretto contatto con la cittadinanza e percepisce il buon umore sia dei vaccinati che dei colleghi soprattutto nei giorni di maggiore somministrazione delle dosi, i vaccini stanno salvando la vita alle persone più fragili e le persone anziane. Per queste ultime categorie si sta terminando la vaccinazione programmata a domicilio. La Dott.ssa Morgante dirigente dell’Asl Av ha dichiarato che entro settembre probabilmente ci sarà una vaccinazione di massa che coinvolgerà anche altre fasce di età, ovviamente tutto dipende dall’arrivo delle dosi, ma anche su questo fronte pare che dal governo arrivino buone notizie.

