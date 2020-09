Mugnano Via Togliatti come Beirut in pieno coprifuoco.

(Riceviamo e Pubblichiamo). Ormai è sempre più annoso ed irrisolto il problema illuminazione in Via Palmiro Togliatti. Alla prima condizione meteo avversa ecco che si spengono le luci dell’illuminazione pubblica e la Via rimane completamente al buio come ormai da tre giorni. Le foto sono eloquenti ed ogni commento è superfluo sul pericolo che incombe su anziani donne e bambini che hanno la necessità e la sventura di percorrerla nelle ore serali. Solo la buona volontà di qualche vigile che si sostituisce a qualche, per ora distratto, amministratore in precedenza è riuscito a ripristinare il fatiscente impianto. Ma si può vivere in queste condizioni ???

Eppure i contributi i cittadini li pagano ed anche regolarmente !!! Auspichiamo un intervento risolutivo e ci rimettiamo come sempre alla speranza !!! C’è però un detto che dice ….chi di speranza campa….

(Giovanni Balbi)

adsense – Responsive – Post Articolo