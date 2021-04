Abbattiamo questo muro e mettiamo fine al bullismo

di Claudia Vaia – Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercogliano – C. Guadagni Cimitile (Na)

LE CAUSE ALL’ ORIGINE DEL BULLISMO SONO PLURIME E RICONDUCIBILI A FATTORI INDIVIDUALI O DINAMICHE DI GRUPPO: IL TEMPERAMENTO DEL BAMBINO , I MODELLI FAMILIARI, GLI STEREOTIPI IMPOSTI DAI MASS MEDIA , L’ EDUCAZIONE IMPARTITA DAI GENITORI O DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E ALTRE VARIABILI COLLEGATE ALL’ AMBIENTE SOCIALE . IL BULLISMO È UN FENOMENO CHE SI MANIFESTA SIA IN AMBITO SCOLASTICO SIA FUORI . QUESTO PRENDE IL NOME DA BULLO CHE È UN INDIVIDUO CHE USA LA SUA FORZA E IL SUO POTERE PER INDEBOLIRE UN BAMBINO INDIFESO . IL BULLISMO È CARATTERIZZATO DAL SOSTEGNO DEI COMPAGNI CHE INCORAGGIANO IL BULLO A QUESTO TIPO DI ATTEGGIAMENTO. IL TERMINE BULLISMO INDICA UNA FORMA DI COMPORTAMENTO SOCIALE DI TIPO VIOLENTO E INTENZIONALE, TANTO DI NATURA FISICA CHE PSICOLOGICA , RIPETUTO NEL CORSO DEL TEMPO E ATTUATO NEI CONFRONTI DI PERSONE PERCEPITE COME PIÙ DEBOLI DAL SOGGETTO. INIZIALMENTE IL BULLISMO POTEVA ESSERE FISICO E VERBALE MA OGGI SI NASCONDE ANCHE DIETRO UNO SCHERMO. ESISTONO DUE TIPI DI BULLI ATTIVI E PASSIVI . UN BULLO SI DICE ATTIVO QUANDO È LUI A COMPIERE L’ AZIONE VIOLENTA IN MODO ESPLICITO . INVECE SI DICE PASSIVO QUANDO INCITA GLI ALTRI ALLA VIOLENZA, ALL’ ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA DIFFAMAZIONE. MA NON ESISTONO SOLO DUE TIPI DI BULLI MA ANCHE DUE TIPI DI VITTIME PASSIVE E COMPULSIVE . UNA VITTIMA SI DICE PASSIVA QUANDO SUBISCE LE PREPOTENZE DEL BULLO O DEL SUO BRANCO SENZA REAGIRE . INVECE SI DICE COMPULSIVA QUANDO SUBISCE LE PREPOTENZE MA NON SI LAMENTA PER FARSI ACCETTARE DAGLI ALTRI E PER NON SEMBRARE DEBOLE AI LORO OCCHI . IO PENSO CHE A PRESCINDERE DA TUTTO NON SIA GIUSTO MALTRATTARE LE PERSONE, I BULLI DOVREBBERO PROVARE A METTERVI NEI PANNI DELLA VITTIMA E POI CAPIRETE COSA SI PROVA . INOLTRE PENSO CHE NON BISOGNA CAMBIARE MAI PER PIACERE AGLI ALTRI, SIATE SEMPRE VOI STESSI IN QUALUNQUE MOMENTO .

