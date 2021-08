ACI Napoli: uffici regolarmente aperti ad agosto

Gli sportelli dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d (Fuorigrotta), saranno regolarmente aperti durante il mese di agosto per l’e­spletamento dei servizi istituzionali.

Questi gli orari di accesso al pubblico degli uffici:

Sportelli Soci ed Assistenza Automobilistica:

– dal lunedì al venerdì: 8.40 – 14.30;

Tasse Automobilistiche: riscossione ed assistenza:

– dal lunedì al venerdì: 8.40 – 14.30.

Per informazioni si può contattare, negli orari di ufficio, il numero di telefono 081.725.38.11, mentre per richiedere il soccorso stradale (gratuito per i Soci ACI) ed i servizi di assistenza previsti dall’associazione all’ACI è sempre attivo il numero verde 803.116, in funzione tutto l’anno 24 ore su 24.

Si ricorda che, a seguito del prolungamento dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, le patenti di guida in scadenza tra il primo luglio ed il 31 dicembre di quest’anno possono essere rinnovate entro il 31 marzo 2022.

