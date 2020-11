BACIO alla Santa VERGINE del ROSARIO, Venerdì 13 novembre, dalle ore 6.45 alle ore 20.00, la DIRETTA di CANALE 21

a cura di Andrea Siniscalchi

Venerdì 13 novembre 2020, dalle ore 6.45 alle ore 20.00, Canale 21 trasmetterà in diretta dal Santuario Mariano di Pompei il “Bacio a Maria” .

Si tratta di uno degli eventi più attesi dai devoti della Beata Vergine del Rosario che commemorano così il 145mo anniversario dell’arrivo a Pompei della prodigiosa immagine mariana.

Le restrizioni anti Covid-19 consentiranno soltanto a pochissimi fedeli di accedere al Santuario e non ci sarà il tradizionale bacio alla venerata icona. Sarà quello del 2020 dunque un bacio virtuale e spirituale ma, proprio per questo ancora più ricco di significato ed emozione.

Le dirette di Canale 21, condotte dal Giornalista Peppe Iannicelli, avranno inizio alle ore 6.45 con l’Apertura del Quadro e la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Pompei mons. Tommaso Caputo.

Alle ore 11.45 l’attesissima Recita della Supplica di mezzogiorno.

Appuntamento finale dalle ore 18.50 con celebrazione eucaristica (ore 19.00 sempre in diretta) che, con la Benedizione Mariana e la Chiusura del Quadro, concluderà la solenne giornata.

“Una lunga giornata televisiva – commenta l’editore Paolo Torino – per far vivere ai nostri telespettatori uno straordinario momento di fede e partecipazione popolare in totale sicurezza. Canale 21 si conferma in questo modo televisione della comunità che in un momento così difficile riesce ad offrire informazione, intrattenimento ed occasioni di condivisione”

Il commento è affidato al giornalista Peppe Iannicelli con la partecipazione di Loreta Somma. Interventi di Antonio Salamandra. Servizi e collegamenti anche nel VG 21 diretto da Gianni Ambrosino.

