Numeri choc per i contagi oggi in Campania, che saranno comunicati ufficialmente alle 17, solo ieri 544 positivi ma oggi sarebbero molti in più. Il Governatore Enzo De Luca ha convocato tutti i responsabili delle ASL campane, alle 16 prenderanno importanti decisioni per tentare di fermare una epidemia che ormai sembra essere incontrollabile nella nostra regione. Si attendono le comunicazioni ufficiali.

