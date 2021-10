CASTELLAMMARE DI STABIA: ADOLESCENTE DISABILE ABBANDONATO A SE STESSO NELLE ORE SCOLASTICHE. LA MAMMA DENUNCIA.

Francesco, 14 anni, ha la “colpa” di soffrire di un disturbo dello spettro autistico, che limita le sue facoltà intellettive. È uno studente speciale di un noto istituto superiore di Castellammare di Stabia ed il 30 settembre, i genitori hanno assistito a ciò che un genitore non vorrebbe mai assistere: hanno ritrovato Francesco solo, chiuso nella palestra della scuola, nudo, disorientato è circondato dai suoi escrementi.

“Come un cavallo in una stalla…” sono state le parole della madre.

I responsabili dell’istituto, hanno giustificato la permanenza di Francesco in palestra raccontando che, in preda ad una delle sue crisi, vista l’impossibilità di gestirlo e per paura che potesse danneggiare cose o persone, è stato isolato.

I genitori, hanno sottolineato la capacità del ragazzo di provvedere ai suoi bisogni personali ed alla sua igiene.

Dopo la denuncia è stata aperta un’inchiesta.

Seppure Francesco sia stato colpito da una crisi, a cui purtroppo la sua disabilità lo predispone, l’alunno dovrebbe essere stato seguito da un insegnante di sostegno, che si sarebbe dovuto occupare di lui e nel caso, allertare il personale medico.

Purtroppo gli studenti disabili troppi spesso vengono abbandonati a se stessi ed altrettanto spesso non vengono assistiti, negli ambienti scolastici, da personale qualificato.

Scegliere di essere un insegnante dovrebbe essere una vocazione, scegliere di essere un insegnante di sostegno lo è ancor di più.

Francesco ha 14 anni e tanti bambini ed adolescenti come lui, portano il peso di una disabilità che è resa così pesante dalle persone “normali” che vivono intorno.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo