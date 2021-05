Fratelli d’Italia: “CATELLO MARESCA POSSIBILE CANDIDATO A SINDACO DÌ NAPOLI”

“La possibilità di candidare a Sindaco, della Città Metropolitana di Napoli, Catello MARESCA, può rappresentare per tutte le forze civiche e politiche che si sentono e sono alternative al sistema di potere di sinistra-centro, seduti da oltre un quarantennio a Palazzo San Giacomo, un ulteriore e valido argomento di dibattito e confronto per la decisione che all’inizio della prossima settimana i vertici del Centrodestra annunceranno ai cittadini partenopei. Abbiamo bisogno di un vero e sostanziale riscatto morale, sociale, economico, politico e culturale della città, unitamente alla formazione di una nuova, capace e senza vincoli di compromesso, classe dirigente. Per una città metropolitana, competitiva, forte, che sia complementare con le altre città internazionali, avendo nella sua centralità le periferie. Cosi gli esponenti del partito di Giorgia MELONI, Fratelli d’Italia, Marco CERRETO, Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale, Alfredo CATAPANO Enzo SCHIAVO, Roberto DELLA RAGIONE e il Rappresentante della Destra Sociale, Rosario LOPA”.

