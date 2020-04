COMANDO PROVINCIALE GDF NAPOLI. CONTROLLI COVID-19 NELL’AREA OPLONTNA E FLEGREA. COSMETICI “SPACCIATI” PER PRODOTTI ANTI COVID-19 E “PIZZICATI” A SPACCIARE DROGA, AL MARE E A PESCARE. SOSPESO ANCHE UN LABORATORIO DI PASTICCERIA.

La Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato più di 5.300 flaconi di gel igienizzante e oltre 1.500 blister di salviettine per mani con simboli ingannevoli e tali da indurre in errore il consumatore in merito alle loro proprietà sanitarie.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato tra Boscoreale (NA) e Santa Maria la Carità (NA) una rete di produzione e vendita di detergenti che pubblicizzava le funzioni disinfettanti dei prodotti, pur non avendo ricevuto alcuna autorizzazione dal Ministero della Salute che ne attestasse l’efficacia.

Le etichette dei flaconi di gel e delle salviettine igienizzanti riportavano, infatti, diciture ingannevoli relativamente alle loro proprietà biocide: tra i pittogrammi anche l’icona sbarrata della molecola del coronavirus e un simbolo riconducibile alla tipica croce rossa indicante il “presidio medico chirurgico” e prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute.

I responsabili sono stati denunciati per frode in commercio e rischiano fino a 2 anni di reclusione o la multa fino a 2.000 euro.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio disposta dal Gruppo di Torre Annunziata e finalizzata a contrastare, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, pratiche commerciali disoneste, truffe e frodi a danno dei consumatori.

