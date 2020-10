Ci sono molti soggetti asintomatici, “il 90-95%”, tra gli oltre 700 positivi al coronavirus “che si registreranno anche oggi in Campania“. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, anticipando l’alto numero di nuovi contagi che verrà annunciato in giornata. “Queste persone vanno collocate in isolamento domiciliare e non in ospedale. Però se si alza l’età media dei contagiati dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori”, ha aggiunto.

adsense – Responsive – Post Articolo