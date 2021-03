De Luca: “Priorità vaccino a tutto il mondo della scuola ma ora Pfizer, l’unico per gli over 16, è in disponibilità limitata”.

“Vaccinare tutto il personale scolastico è uno dei nostri obiettivi strategici. Abbiamo verificato anche la possibilità di vaccinare gli over 16 per aprire in tutta sicurezza le superiori. L’unico vaccino che si può somministrare sopra i 16 anni è Pfizer, che, tuttavia, vista la disponibilità limitata, deve essere utilizzato per il personale sanitario e i pazienti fragili. Quando avremo la disponibilità di un vaccino anche per i ragazzi, daremo priorità alla vaccinazione per tutto il mondo della scuola, perché capiamo benissimo che le scuole chiuse sono un problema.

Alle volte diventa obbligatorio prendere un tipo di decisione (la chiusura delle scuole), ma siamo pienamente consapevoli che è un problema per le famiglie, per le ragazze e per i ragazzi non andare a scuola.

Faremo di tutto per aprire quanto prima possibile le scuole, ma in condizioni di sicurezza”

