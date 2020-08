ELEZIONI REGIONALI. GENUA (PIÙ CAMPANIA IN EUROPA), MIA CANDIDATURA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO, GLI ANZIANI E I GIOVANI

“Ho scelto di candidarmi con Più Campania in Europa, la lista di Più Europa in sostegno a De Luca. Ho sempre profuso il mio impegno per la nostra comunità a livello personale e professionale e, per questo, ho aderito con entusiasmo a un progetto che punta al lavoro, agli investimenti e all’impresa, ma che allo stesso tempo promuove coesione sociale e tutela per le fasce più deboli. Intendo la politica come servizio per gli altri e per il territorio” lo afferma Antonio Genua, avvocato cilentano, originario di Perito, candidato con Più Campania in Europa per il rinnovo del Consiglio regionale dei prossimi 20 e 21 settembre.

“Anziani e giovani sono la priorità dal punto di vista sociale. Per i primi propongo un adeguamento minimo delle pensioni a mille euro con fondi regionali e la realizzazione di reti di telemedicina e teleassistenza. Per i giovani bisognosi, invece, una borsa di studio per ogni anno di istruzione, a partire dai 14 anni di età. Inoltre – continua – porterò avanti le mie proposte per lo sviluppo del territorio campano, per la realizzazione di infrastrutture ad alta velocità e connettività, per la defiscalizzazione degli investimenti, per un’agricoltura e un turismo d’eccellenza” conclude Genua.