EXPOSITO, L’ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA DEL SUD A CASA TUA IN UN CLICK

Redazione

Gennaro Esposito, per gli amici Exposito è il nome alla base di un progetto in cui l’amore per il territorio si traduce in costante ricerca delle migliori eccellenze, per valorizzare e rendere accessibili a tutti i prodotti regionali tipici.

“Quando ero piccolo” racconta Exposito “sono emigrato al nord con papà e mammà e ogni settimana mio nonno, ci mandava un pacco da giù e dentro ci metteva tutte le mie cose da mangiare preferite. Quello era il giorno più felice per tutti […] Oggi sono tornato a casa e ogni giorno seleziono prodotti che più mi piacciono e rappresentano la mia terra, con esse riempio il pacco, insieme a quel senso di amore e felicità che compaiono morso dopo morso, sorso dopo sorso! Un amico virtuale, prezioso ricercatore di tesori tutti da gustare.

Exposito.shop è l’ecommerce che raccoglie la migliore selezione di prodotti enogastronomici provenienti del sud Italia.

È l’evoluzione di quell’emigrante del Sud, un tempo ricercava speranza in altre città, oggi vi arriva con il suo pacco per portarvi cultura.

Dalle piccole produzioni locali ai prodotti difficili da reperire, fino alle chicche gourmet, su Exposito è possibile ordinare il meglio che le regioni del Sud possono offrire: dalla pasta ai condimenti, dai salumi ai formaggi tradizionali, dai pomodori biologici agli oli d’oliva più pregiati, passando ai condimenti e alle conserve di qualsiasi tipo con in più una vasta sezione dedicata ai vini e distillati.

Un posto speciale è riservato al Caseificio Exposito, in cui avviene la magia della produzione di mozzarelle di bufala campana e gli altri prodotti caseari rigorosamente secondo tradizione. Per garantire la freschezza, la qualità e il sapore inconfondibile della vera mozzarella, le spedizioni partono sempre lo stesso giorno in cui avviene la produzione. Così, ovunque tu sia, potrai scoprire sempre il piacere unico della regina bianca più amata del mondo.

Da nord a sud, in Italia e nel mondo, Exposito è la soluzione gustosa, veloce e pratica dedicata a coloro che hanno voglia di scoprire prodotti nuovi, ritrovare il meglio della tradizione o sono in cerca di eccellenze e prodotti di qualità.

https://exposito.shop/

adsense – Responsive – Post Articolo