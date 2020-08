Giuseppe Alviti Presidente guardie giurate:ho chiesto di esonerare dai turni notturni le guardie Particolari giurate con un’età pari o superiore a 55 anni.

L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha affermato che un lavoratore che svolge il turno notturno invecchierà prematuramente cinque anni per ogni 15 anni, e sebbene i problemi di salute non si manifestino se non dopo 10 anni di lavoro notturno, il calo delle prestazioni del lavoratore si manifesta molto più velocemente e con conseguenze per il lavoro , aumentando la possibilità di commettere errori.