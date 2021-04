La Campania torna in zona arancione dopo Pasqua.

Potrebbe essere l’unica regione a cambiare colore, la Campania, dopo Pasqua, a passare in zona arancione. L’ufficialità dovrebbe arrivare domani, venerdì, giorno in cui come di consueto Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute, valuteranno i dati covid, in particolare contagi e ricoveri, e decideranno sulle diverse regioni.

Dopo Pasquetta, dunque, ci dovrebbe essere un allentamento delle restrizioni in Campania: solo arancione, perché come stabilito nel dpcm, non ci saranno più zone gialle e zone bianche, almeno fino al prossimo 30 aprile.

