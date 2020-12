MESSA IMMACOLATA, 8 DICEMBRE 17.30, DIRETTA CANALE 21

a cura di REDAZIONE

Canale 21 trasmette in diretta martedì 8 dicembre dalle ore 17.30 la Santa Messa dell’Immacolata nella Parrocchia Nostra Signora di Lourdes in Calata Capodichino a Napoli.

Il solenne rito sarà celebrato da S.E. Mons. Armando Dini Arcivescovo Emerito diocesi Campobasso-Bojano. La Santa Messa sarà preceduta dalla Recita del Santo Rosario. Al termine l’Adorazione Eucaristica, l’Omaggio a Nostra Signora di Lourdes, la Cerimonia aux Flambeaux. Un evento in perfetto stile Lourdes grazie al quale i pochi presenti, in ragione delle norme anti Covid-19, ed i collegati grazie alla televisione potranno vivere tutti gli appuntamenti di quel pellegrinaggio che nel 2020 non è stato possibile organizzare alla Grotta di Massabielle.

La celebrazione, organizzata dall’UNITALSI, La giornata dell’Immacolata è infatti dedicata, in modo particolare, dall’UNITALSI agli ammalati ed ai sofferenti. Un gesto di solidarietà sull’esempio di Maria che ispira l’attività dell’associazione impegnata nell’organizzazione dei pellegrinaggi degli ammalati a Lourdes ed in numerose attività solidali al servizio degli indigenti.

Il commento liturgico è affidato a Peppe Iannicelli. Interventi di Antonio Salamandra. Regia Stefano Traditi. Il VG 21, diretto da Gianni Ambrosino, dedicherà servizi e collegamenti all’evento.

“Continua la nostra programmazione religiosa – spiega l’editore Paolo Torino – durante il ciclo liturgico natalizio.

Dopo la Santa Messa nella Prima Domenica d’Avvento celebrata dal Cardinale Sepe, vivremo insieme la giornata dell’Immacolata e tutte le altre grandi celebrazioni come la Vigilia di Natale. Le restrizioni Covid-19 impediscono a tantissimi fedeli di partecipare ai riti.

Grazie a Canale 21 potremo comunque fare comunità e vivere le celebrazioni più sentite dai credenti”.

(credit foto, parrocchia Nostra Signora di Lourdes)

adsense – Responsive – Post Articolo