NAPOLI E L’ULTIMA DOMENICA PRIMA DI NATALE: tra passeggiate e tuffi.

L’ultima domenica prima di Natale, una giornata dalle temperature miti nonostante dicembre e chiunque ha un po’ approfittato per passeggiare sul lungo mare, per fare shopping ed addirittura c’è chi ha osato sfidare dicembre con dei tuffi a mare.

La fotografia di un brutto anno in chiusura, il capoluogo campano non si ferma, non rinuncia, non ci sta a rimanere “intrappolato “ tra le mura di casa, ma ciò nonostante non sono stati registrati assembramenti e le misure di sicurezza previste sono state osservate da tutti.

Dunque,con educazione e senso civico, si può?!

Carla Carro

