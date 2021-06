Napoli, il 5 giugno in Piazza del Gesù Nuovo, la manifestazione “NOI NON SIAMO CAVIE”

Sabato, 5 giugno 2021, in Piazza del Gesù Nuovo, ore 15.00, si svolgerà la manifestazione organizzata dal Comitato Liberi Pensatori, formato da cittadini liberi, uniti dalla voglia di tornare a vivere nella più completa normalità e verità, in difesa dei Diritti Costituzionali.

L’iniziativa nasce all’alba della decisione del governo Draghi di rendere legge l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, in palese violazione dell’art.32 della Costituzione (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge) che, di fatto, si traduce in una nuova grave minaccia a danno anche delle fasce d’età più giovani.

A tanto si aggiunge anche l’autorizzazione dell’AIFA, l’utilizzo del “vaccino” nella fascia 12-15 anni, la vaccinazione per i maturandi e la gravissima sperimentazione sui neonati al Buzzi di Milano…La misura è davvero colma!

Mutuando una celebre locuzione latina del sommo oratore Cicerone, potremmo dire: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” che, tradotta letteralmente, significa «Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?».

La manifestazione “NOI NON SIAMO CAVIE” è frutto di n anno di duro lavoro del Comitato Liberi Pensatori insieme al Comitato di Sana e Robusta Costituzione, con la collaborazione del Movimento Umanitario Salviamo i Bambini dalla Dittatura Sanitaria, dell’ ALU – Associazione Internazionale per i Diritti Umani, di Resistenza Tricolore e del Comitato Etico Ass.ne Libertà e Salute.

Il comitato è aperto ad ogni tipo di collaborazione per poter far emergere quanto più possibile la verità a tutela della salute pubblica e così la salute di ogni singolo cittadino. Si avvale di consulenze professionali di Avvocati e Medici di settore, oltre ComiCost Comitato formato da avvocati per la difesa dei Diritti Costituzionali e l’associazione Ippocrateorg.org aformata da medici volontari per la cura domiciliare Covid19. Inoltre, il Comitato Liberi Pensatori supporta la ricerca di medici volontari per aumentare la copertura sul territorio nazionale e garantire anche in altre realtà la cura domiciliare dei malati.

Per chiunque volesse aderire all’iniziativa può far riferimento al modulo Assistenza 999 Ippocrateorg.org

Iniziative in corso:

1. Diffusione della consapevolezza sulla reale natura dei sieri “pseudo vaccinali” come l’attuale trattamento sanitario “spacciato” per unica alternativa alla crisi provocata dal Covid19.

2. Promozione di eventi tematici di carattere informativo aperti a tutti in aree pubbliche.

3. Flash mob a scopo divulgativo con l’intento di far accrescere la consapevolezza del pubblico in contrasto con la voce univoca proveniente dal mainstream.

4. Azioni di volantinaggio per aumentare il grado d’informazioni circolanti favorendo così l’innalzamento del grado di coscienza collettivo.

E’ importante esercitare il diritto di manifestazione del pensiero per “dar voce” al proprio dissenso alla cattiva gestione della salute pubblica di tutti noi.

L’iniziativa di Sabato prossimo è la prima di una lunga serie e partirà simbolicamente proprio da Napoli, da dove é cominciato tutto.

INFO

Fondatore Gaetano Rotondo

Telegram

Facebook

Massimo Antonino Cascone

Giornalista, Dottore in Giurisprudenza è P.Avvocato. Esperto di geopolitica e cultore dell’agroalimentare ecosostenibile, è cofondatore di “KairosTV” e membro di “Come Don Chisciotte”. E’ collaboratore fisso di ASA Magazine, rivista ufficiale di A.S.A. -Associazione Nazionale Stampa Agroalimentare italiana- legata al mondo dell’Agroalimentare, Turismo, viaggi di gusto, sostenibilità, green economy, itinerari enogastronomici in Italia ed all’estero.

