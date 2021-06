Per l’Amira in Campania tutto è Ripresa e tutto è Successo. Ne è riprova, la vitalità, che sembra non aver subito nessun attacco Covid

Se non avessimo vissuto il lungo periodo pandemico del Covid, potremmo pensare che nulla è accaduto ed il settore del turismo e della ristorazione non si sia mai fermato, perché quello che sta proponendo la sezione AMIRA Napoli – Campania, guidata dal fiduciario Dario Duro, insieme a tutto il direttivo da lui composto ed unitamente ai referenti di zona delle varie provincie e località limitrofe di Napoli, è divenuto a vista di tutti qualcosa di veramente encomiabile per la vita dell’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, tanto da far sembrare che non abbiano avuto alcun fermo attività per ciò che questo gruppo di persone sta proponendo e realizzando di continuo con grandi successi. Appena avuta la possibilità di attuare le normative governative per una ripresa delle attività volte a turismo e ristorazione, Duro ha colto subito l’occasione per proporre dal vivo quello, che in verità anche durante la pandemia aveva sviluppato attraverso Internet con incontri e Webinar continui che erano stati da tutti apprezzati per la loro incidenza sulla continua informazione lavorativa, volta ad una sempre maggiore partecipazione ed informazione degli iscritti e di tutti coloro che con passione, impegno, dedizione e professionalità hanno partecipato e partecipano offrendo un loro spontaneo contributo a favore di formazione e sviluppo del settore.

Ora che, se pur ancora per qualche tempo con mascherine e mantenendo opportune distanze, si va verso il completo ritorno alla vita normale, l’AMIRA da Napoli ai territori rappresentati da referenti di zona delegati anche per alcune provincie, ha messo in atto alcuni incontri che stanno dimostrando che tutto il brutto è passato e che addirittura cerca e vuole lasciare alle spalle ormai vecchi ricordi che speriamo tutti di non vivere mai più. Il sodalizio diretto localmente da Duro, con il suo dinamismo, le capacità organizzative, l’intuizione di porre la propria professionalità al cospetto ed al servizio di tutti, unitamente all’operato del presidente nazionale Valerio Beltrami finalizzato ai successi della collettività, stanno dando un impulso di affermazione e fama all’Amira, che riconosciuta giuridicamente in campo nazionale, è anche la sola associazione italiana che fa parte dell’Unione Internazionale dei Maître d’Hotel. Una esplosione dopo Covid, iniziata dal 29 marzo 2021, quando sebbene ancora con non tante libertà, il gruppo Napoli Campania dell’AMIRA con il suo fiduciario Dario Duro; vice fiduciario Enzo D’Adamo; tesoriere Mario Golia; segretario Raffaele Cuccurullo; addetto alla formazione Flavio Amirante; comunicazione e pubbliche relazioni Nello Ciabatti; area consulting Raffaele Beato; istituzioni e cultura Piero Ferretti; addetto stampa Giuseppe De Girolamo; delegata Amirine Loredana Gaudiosi; referente scuole alberghiere Renato De Simone; referente Locali Storici Massimiliano Rosati; addetto ai rapporti con i soci Lello Russo, allargato ai suoi referenti di zona Antonio Scherillo, per la zona Flegrea; Giovanni Sansone Monti Lattari – Castellammare di Stabia e Penisola Sorrentina; Egidio Fiorani Caserta, Arcangelo Farinato Paesi Vesuviani; Christian Colapietro Benevento e Lucio Cammisa Avellino, fece visita alle “Cantine Astroni” riscuotendo ammirazione ed interesse da parte dei titolari che invitarono il gruppo ristretto ad organizzare nuovi incontri con la partecipazione di gruppi di 15/20 soci massimo per volta. A questo evento di ripresa de visu delle attività pubbliche AMIRA, è seguita il 13 maggio 2021, una riunione del direttivo ospitata dall’ Hotel BW Signature Collection “Hotel Paradiso”, in Via Catullo, 11 Napoli, divenuta un po’ sede di incontri di questa associazione con l’accoglienza che a loro riservano Alberto Sorrentino e di Ciro Caruso, rispettivamente direttore e responsabile ristorazione della struttura. Poi, l’ancor più grande partecipazione ad un evento organizzato dal maître e coordinatore tecnico Giovanni Sansone, nella bellissima struttura di “Villa Palmentiello” a Sant’Antonio Abate dove si è sviluppato un Forum per 25 giovani che hanno potuto seguire gratuitamente un seminario sulla ristorazione. Per poi passare al più recente incontro organizzato dal maître Lucio Cammisa, nella struttura dove opera a Sturno AV, “Il Mulino della Signora” ristorante luxury country, situato nell’alta verde Irpinia.

