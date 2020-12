“Saziare la bulimia”, presentazione online del libro e del progetto di Imma Venturo.

a cura di REDAZIONE

Cosa passa per la testa di chi soffre di disturbi alimentari? Come uscirne?

Parleremo di come trasformare le difficoltà in opportunità. Faremo un viaggio attraverso il diario di Imma Venturo che racconterà come è riuscita a liberarsi dall’ossessione del cibo e assolvere alla sua missione trasformando le difficoltà in opportunità e diventando coach dei disturbi alimentari.

Parleremo di questo, in occasione del secondo compleanno del libro, venerdì 18 dicembre alle 19:00 con una presentazione online visualizzabile tramite il profilo Facebook di Imma Venturo, autrice del libro “Saziare la bulimia, diario sincero del mio percorso di cura”

Interverranno:

Dott.ssa Palma Emanuela Abagnale, moderatrice

Dott.ssa Imma Amato, psicologa

Dott.ssa Irene Miotto, consulente nutrizionale, health coach

Imma Venturo, coach dei disturbi alimentari, scrittrice

Info: https://linktr.ee/ immasaziarelabulimia

adsense – Responsive – Post Articolo