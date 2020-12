TEATRO VERDI SALERNO, “Le Feste al Massimo”, per tutto DICEMBRE 15 SPETTACOLI ON LINE

a cura di REDAZIONE

“Le Feste al Massimo”. Si alza il sipario sulla programmazione di Dicembre del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Il Massimo Cittadino “riapre le porte” agli spettatori vecchi e nuovi con un ricco cartellone che sarà proposto on line tra martedì 8 dicembre e giovedì 31 dicembre.Il cartellone sarà illustrato lunedì 7 dicembre alle ore 11.00 presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore alla Cultura Tonia Willburger, il Segretario Artistico Antonio Marzullo, alcuni membri dei cast.

Si parte il prossimo martedì 8 dicembre alle 19.00 con “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa per concludere giovedì 31 dicembre alle ore 19.00 con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Daniel Oren. 15 spettacoli nei giorni delle feste con in cartellone Canti di Natale con il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, Galà Lirico con Leo Nucci, Concerti Sinfonici, Jazz, “Fermarono i cieli” di Peppe Servillo, “Raffaello” di Vittorio Sgarbi e tanto altro ancora.

La conferenza stampa si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento sociale anti Covid-19.

La conferenza stampa sarà trasmessa altresì in diretta streaming sui seguenti canali

CANALE FB (https://www.facebook.com/Teat roVerdiSalerno)

YOUTUBE (https://www.youtube.com/user/ TeatroVerdiSalerno) del Teatro Verdi di Salerno;

Portale cultura Comune di Salerno (https://cultura.comune.salern o.it/)

