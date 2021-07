Tre napoletani campioni d’Europa. Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret sul tetto del calcio

“L’Italia è campione d’Europa! Gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra in finale per 4-3 a Wembley dopo i calci di rigore”. Così scrive il sito ufficiale del Calcio Napoli. “Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret si laureano campioni continentali in questo esaltante Euro 2020. Insigne ha disputato 90 minuti per poi uscire ai supplementari. Di Lorenzo ha giocato l’intera sfida. L’Italia è arrivata in finale vincendo il il Gruppo A a punteggio pieno battendo Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0) poi agli ottavi ha superato l’Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari. Nei quarti successo sul Belgio per 2-0 con un meraviglioso gol di Lorenzo Insigne e in semifinale vittoria sulla Spagna ai rigori. Poi la finale con i padroni di casa dell’Inghilterra e il successo ai calci di rigore che consegna all’Italia il titolo di campione d’Europa”.

