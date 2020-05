Wedding, I Giardini di San Massimo a Teano (Ce) riaprono i cancelli per le visite

La bella stagione profuma di fiori d’arancio e, complice la fine del periodo d’emergenza, riaprono a pubblico ed alle coppie di futuri sposi anche le wedding location della Campania.

Tra queste, la nostra Regione annovera I Giardini di San Massimo a Teano, in provincia di Caserta, elegante dimora nella località Casi, immersa in un raffinato giardino con fiori e querce secolari, per ospitare in piena sicurezza ogni tipo di eventi e cerimonie che devono lasciare un ricordo indelebile.

A sostegno della sicurezza ed in pieno rispetto delle norme anticovid, la direzione della struttura, per il 2021, offre alle coppie interessate l’opportunità di visitare la location, previo appuntamento, con un percorso guidato oltre facilitazioni e sconti speciali per chi prenoterà per le cerimonie entro il 31 Dicembre 2021.

INFO infoigiardinidisanmassimo@gmail.com o al numero 3939363473

